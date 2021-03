Capcom oltre Resident Evil 4: per un insider, Resident Evil 9 è già in via di sviluppo

A quanto pare c'è grande fermento all'interno degli studi di Capcom che si stanno occupando della serie survival horror di Resident Evil. Stando a quanto riferisce il noto insider Dusk Golem, non solo la compagnia nipponica sta portando avanti i lavori su Resident Evil 4 Remake, ma sta anche pensando al prossimo capitolo numerato del franchise.

Interagendo con i suoi follower su Twitter, Dusk Golem (noto anche come AestheticGamer) ha rivelato che Resident Evil 9 è già in via di sviluppo presso Capcom. A dirla tutta, sembra che il progetto abbia iniziato a concretizzarsi già dal 2018, quando il publisher aveva messo in atto un piano di annualizzazione della serie horror, con lo sviluppo simultaneo di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil Village, Outrage (presunta esclusiva Switch ad alto budget), Resident Evil 4 e, appunto, Resident Evil 9. È probabile, in ogni caso, che il nono capitolo numerato della serie sia ancora in fase di pre-produzione, considerando che il focus dell'azienda è attualmente rivolto a Village, in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 7 maggio (e non il 22 giugno come erroneamente riportato da EDGE nelle scorse ore). Secondo lo stesso insider, del resto, RE9 non verrà pubblicato prima del 2024, ovvero ad un anno di distanza dalla vociferata finestra di lancio del remake del quarto capitolo.

Per quanto Dusk Golem si sia più volte rivelato affidabile in relazione al nome di Resident Evil, vi raccomandiamo di prendere la notizia con le dovute cautele, nell'attesa che sia Capcom a svelare in via ufficiale i suoi progetti futuri.