Capcom: Resident Evil 7 a nove milioni, Monster Hunter World supera le 17 milioni di copie

Capcom ha aggiornato la lista dei million seller, ovvero di quei giochi capaci di vendere oltre un milione di copie. Al primo posto troviamo Monster Hunter World seguito da Resident Evil 7 Biohazard che supera così Resident Evil 2 Remake.

I dati sono aggiornati al 31 marzo 2021, da notare come la lineup Capcom stia continuando a vendere molto bene anche sulla lunga distanza: nel primo trimestre dell'anno Monster Hunter World Iceborne ha venduto 500.000 copie, così come Resident Evil 7 Biohazard mentre Monster Hunter World ha piazzato 300.000 unità dal primo gennaio al 31 marzo.

Ottimi numero nel trimestre anche per Resident Evil 3 e Resident Evil 2 (400.000 e 300.000 copie vendute nei primi novanta giorni dell'anno), crescono anche le vendite di Street Fighter V e Devil May Cry V che nel loro ciclo vitale hanno raggiunto quota 5.5 e 4.3 milioni di copie distribuite.

Capcom giochi più venduti di sempre

Monster Hunter World PS4/Xbox One/PC - 17.1 milioni Resident Evil 7 Biohazard PS4/Xbox One/PC - 9 milioni Resident Evil 2 PS4/Xbox One/PC 8.1 milioni Resident Evil 5 PS3/Xbox 360 - 7.8 milioni Resident Evil 6 PS3/Xbox 360 - 7.8 milioni Monster Hunter World Iceborne PS4/Xbox One/PC - 7.7 milioni Street Fighter II SNES - 6.3 milioni Street Fighter V PS4/PC - 5.5 milioni Resident Evil 2 PlayStation - 4.96 milioni Monster Hunter Freedom 3 PSP - 4.9 milioni

Da segnalare come in classifica non appaia Monster Hunter Rise, al 31 marzo 2021 il gioco ha venduto 4.8 milioni di copie e oggi sono oltre 6 milioni le unità distribuite, il più recente episodio della serie dovrebbe quindi entrare in Top 10 tra Street Fighter II e Street Fighter V, facendo scivolare Monster Hunter Freedom 3 fuori dalle prime dieci posizioni.