Capcom Retro Station: la miniconsole arcade spunta su Amazon Japan, ecco giochi e prezzo

A giudicare dalle anticipazioni provenienti da Amazon Japan, sembra proprio che i vertici di Capcom siano in procinto di lanciare sul mercato Capcom Retro Station, una miniconsole dalla forma di un grazioso cabinato con tanto di pulsanti, joystick e, naturalmente, di una selezione di videogiochi arcade.

Il nuovo oggetto del desiderio per tutti i fan di Capcom riproduce infatti l'aspetto di un cabinato arcade che consente di ripercorrere la gloriosa storia delle serie di Street Fighter e Mega Man.

La miniconsole dell'azienda della girandola Yashichi si compone quindi di un monitor a otto pollici, di uno speaker di alta qualità e della pulsantiera con annesso joystick: le dimensioni del sistema sono di 329 mm x 280 mm x 315 mm, per un peso complessivo di 2,1 kg. La memoria interna del Capcom Retro Station comprende questa selezione di giochi:

Mega Man The Power Battle

Mega Man 2 The Power Fighters

Mega Man X

Mega Man Soccer

Mega Man & Bass

Street Fighter II

Street Fighter II Champion Edition

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II Turbo

Super Puzzle Fighter II Turbo

La miniconsole di Capcom è in preordine su Amazon Japan al prezzo di 21.780 yen, corrispondenti al tasso di cambio attuale a poco più di 176 euro. La casa produttrice del Retro Arcade di Capcom è Gantaku, l'azienda nipponica che ha costruito l'ottimo SNK Neo Geo Mini. Il lancio della miniconsole arcade di Capcom è previsto in Giappone per l'1 dicembre 2020: non è ancora chiaro, però, se il sistema sarà disponibile anche nei mercati europei e nordamericani.