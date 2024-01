Capcom, nuovo review bombing per Monster Hunter, Resident Evil e altre IP: cosa succede?

Di casi di recensioni negative sopraggiunte in massa contro alcune delle IP di Capcom ve ne sono stati diversi nel corso del tempo: ad esempio, la prima metà del 2023 si è conclusa con il review bombing di Street Fighter 6 su Steam per i DLC, a tal punto che la stessa software house è dovuta intervenire per placare le polemiche sopraggiunte.

Tuttavia, non si tratta dell'unico caso più o meno recente: anche Resident Evil 4 è stato vittima del review bombing per le critiche mosse al Remake. Negli scorsi giorni, però, la software house ben conosciuta a livello internazionale ha subito un ulteriore attacco in massa da parte dell'utenza, la quale ha lasciato innumerevoli recensioni negative per Monster Hunter, Resident Evil e altre proprietà intellettuali di Capcom. Ma come mai è successo tutto ciò? Cosa vi è dietro le critiche mosse in segno di protesta?

Ad aver acceso la miccia della polemica internettiana vi è stata una decisione presa dalla compagnia: di recente, infatti, Capcom ha introdotto nei propri giochi Enigma, un software anti-modding rilasciato dall'azienda. Le policy interne di Capcom equiparano le modifiche in-game apportate dalle mod al cheating vero e proprio, tant'è che la stessa azienda asserisce che non vi siano particolari differenze. Tutto ciò ha comportato l'introduzione di un programma capace di impedire l'accesso ai file .exe i quali, se in possesso degli utenti, permettono di applicare modifiche estetiche e di altra natura alle avventure videoludiche confezionate da Capcom.

La reazione degli utenti non ha tardato ad arrivare, con recensioni negative che imperversano nell'apposita sezione nei vari titoli rilasciati dalla software house. "Non raccomando un gioco di una compagnia che aggiunge una patch orribile come DRM Enigma Protector", afferma un utente sotto la pagina Steam di Monster Hunter World Iceborne. Tuttavia, non si tratta di un unico caso isolato: "Già un brutto MvC, e il malware Enigma è stato aggiunto al gioco anni dopo l'acquisto iniziale. Nessuna notifica o avviso", si può leggere in una recensione di Marvel Vs. Capcom Infinite. Cosa ne pensate degli ultimi avvenimenti in casa Capcom?