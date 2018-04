Capcom ribadisce che Mega Man 11 uscirà entro il 2018

Dopo alcuni mesi di silenzio, Capcom è tornata a parlare di Mega Man 11, rassicurando tutti i fan sullo stato di salute del progetto: l'uscita del titolo, infatti, è ancora prevista entro il 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Mega Man 11 è stato annunciato lo scorso 4 dicembre, in occasione di un livestream dedicato al trentesimo anniversario della serie, con la conferma che Kazuhiro Tsuchiya e Koji Oda sarebbero stati coinvolti nel progetto nelle rispettive vesti di producer e director. Dopo aver diffuso i primi dettagli sul gameplay, sui contenuti e sul grado di sfida, il publisher ha successivamente confermato l'arrivo del titolo sia in edizione digitale che in quella retail.

Le ultime informazioni sul progetto sono arrivate il 18 dicembre scorso, quando l'audio director Ryo Yoshii ha parlato dell'approccio seguito del team per modernizzare il comparto sonoro del gioco. A distanza di cinque mesi, però, Capcom è tornata a parlare del titolo ribadendo la finestra di lancio: come potete vedere nel tweet di Japanese Nintendo proposto a fondo pagina, infatti, la compagnia ha ricordato che Mega Man 11 è ancora previsto entro il 2018 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli sulla data di lancio precisa del titolo.