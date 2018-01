Capcom ribadisce che Monster Hunter World non uscirà su Nintendo Switch

Monster Hunter World è attualmente previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC, sono in molti a chiedere a Capcom un porting su, tuttavia la compagnia ha ribadito come non ci siano piani a riguardo.

Ai microfoni di IGN Middle East, gli sviluppatori hanno ribadito come non ci sia nessun piano per portare il gioco sulla console Nintendo: "al momento non abbiamo pensato di portare il gioco su Switch, assolutamente. Uno dei motivi è che MH World è in fase di sviluppo da quattro anni ed è progettato unicamente per le console già in commercio ai tempi e per PC. All'epoca, Switch era ben lontano dall'essere realtà. Inoltre, ogni volta che sviluppiamo un nuovo progetto decidiamo quale piattaforma sia la più adatta. Per Monster Hunter World, PS4 e Xbox One sono la soluzione migliore per noi."

Monster Hunter World è atteso per il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, il lancio della version Windows è invece previsto per l'autunno.