Capcom: ricavi strepitosi nel 2019 grazie a MHW, Devil May Cry 5 e Resident Evil 2

Nel primo report finanziario del 2019 di Capcom, il colosso videoludico giapponese registra ricavi incredibili grazie al successo commerciale di capolavori come Monster Hunter World, Resident Evil 2 e Devil May Cry 5.

Nel corso del primo trimestre dell'anno fiscale 2019, la casa dello Yashichi (l'iconica girandola che appare in ogni titolo della compagnia) ha infatti segnato un +1,4% nelle entrate derivanti dalla vendita di videogiochi in digital delivery e su supporto fisico rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un valore complessivo di 13.977 milioni di Yen (corrispondenti a 116,82 milioni di euro).

Il dato più significativo è però quello degli incassi complessivi, balzati a 7.733 milioni di Yen (circa 64,63 milioni di euro, al tasso di cambio attuale) con un aumento di ben 34,8 punti percentuali rispetto alle rilevazioni effettuate nel medesimo periodo dell'anno fiscale 2018.

A spingere così in alto i ricavi di Capcom, ovviamente, sono stati gli attesissimi lanci di Resident Evil 2 e Devil May Cry 5, nonostante le vendite di Monster Hunter World continuino ad essere tanto robuste da consentire al team di sviluppo di MHW di realizzare un'espansione che, come Iceborne, promette di offrire un quantitativo spropositato di contenuti sia all'uscita che nel ricco supporto post-lancio.

Nel report finanziario che certifica il rinnovato successo di Capcom si evince inoltre l'opportunità, da parte dell'azienda nipponica e dei suoi azionisti, di guardare con attenzione al futuro in funzione del lancio di servizi in game streaming come Google Stadia e Project xCloud.