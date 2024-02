Capcom pubblicherá presto una demo di Dragon's Dogma 2? Arrivano nuovi dettagli da Steam

Manca all'incirca un mese all'uscita di Dragon's Dogma 2, il tanto atteso progetto ruolistico targato Capcom che promette molto divertimento ai fan del precedente capitolo. Pochi giorni fa abbiamo scoperto che Dragon's Dogma 2 avrà un framerate sbloccato, come confermato dallo stesso Hideaki Itsuno, ma potrebbero giungere altre novità sul titolo.

Secondo quanto emerso da poco in rete, sarebbero stati trovati su Steam dei riferimenti ad una demo di Dragon's Dogma 2 in arrivo. Non vi sono certezze in tal senso, complice il silenzio di Capcom circa la possibilità di poter mettere la mani sul prodotto in anticipo. Le comunicazioni ufficiali si sono finora attenute alla pubblicizzazione del prodotto previsto per il 22 marzo tramite contenuti pubblicati su YouTube, come nel caso del video gameplay di Dragon's Dogma 2 dedicato al latro e alla sua furia.

Eppure, stando alla fonte di quanto detto poco sopra, ciò potrebbe presto subire una svolta: su Steam è stata scoperta una dicitura "Free on Demand" per Dragon's Dogma 2. La software house dietro la creazione e la pubblicazione del titolo ha quasi sempre rilasciato versioni demo dei propri progetti videoludici pronti a giungere sul mercato, il che rende plausibile la pubblicazione di una demo per Dragon's Dogma 2. Tuttavia, almeno per adesso, è necessario attendere ancora un po' per sapere se quanto intravisto dalle pagine del client di Valve sia stato un semplice errore o no. Mentre si aspettano ulteriori aggiornamenti sulla faccenda, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato all'anteprima di un'ora di Dragon's Dogma 2, alla quale abbiamo preso parte verso la fine del 2023.