Capcom ha rimosso il DRM Denuvo da Resident Evil 7 per PC

A sorpresa, Capcom ha rimosso il DRM Denuvo dalla versione PC di Resident Evil VII Biohazard ed ha aggiornato la pagina Steam del gioco per segnalare la mancata presenza del tanto discusso. sistema di protezione.

Come segnalato da DSOGaming, questa decisione arriva a molti anni di distanza dal lancio del gioco evidentemente perchè il DRM è stato ritenuto ormai superfluo, avendo "protetto" il gioco per un periodo di tempo sufficientemente lungo, o probabilmente poichè scaduti i diritti di utilizzo da parte del publisher per questo specifico titolo.

Resident Evil 2 Remake utilizza l'Anti Tamper Denuvo su PC e anche Devil May Cry V (di cui si vocifera un rinvio a maggio) utilizzerà lo stesso sistema di protezione su Windows, dunque non sembrano esserci problemi tra le due compagnie. Ricordiamo che il principale scopo di Denuvo è quello di "proteggere i giochi al lancio e nel periodo immediatamente successivo", come dichiarato più volte dagli stessi creatori del DRM.