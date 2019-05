Capcom rimuove per errore Denuvo da Resident Evil 2 per PC

Resident Evil 2 torna per un attimo nell'occhio del ciclone, dopo che è trapelata online nelle scorse ore una sua versione priva del software di protezione Denuvo. Alcune fonti parlano addirittura di un errore interno da parte di Capcom, che ha reintrodotto il sistema nel gioco, ma ormai l'eseguibile era già finito online, appunto.

Tale versione è ovviamente molto più snella e può offrire una panoramica delle prestazioni del gioco senza la protezione offerta da Denuvo, qualora ce ne fossero, mentre nel frattempo si cerca di capire l'accaduto. Resident Evil 2 era già stato violato peraltro, durante il mese di febbraio.

La stessa Capcom in passato aveva deciso di togliere la protezione dai propri giochi (come in Resident Evil 7, ad esempio) dopo alcuni mesi dall'uscita, ed è probabile che abbia intenzione di farlo anche con Resident Evil 2, anche se magari questa versione è uscita prima del previsto.

Per il momento a noi non resta che attendere eventuali decisioni o chiarimenti da parte della software house. Vi ricordiamo che ovviamente non forniremo link e che riportiamo la news per puro dovere di cronaca, essendo la redazione tutta di Everyeye.it contraria alla pirateria in ogni sua forma e utilizzo.

Nel frattempo la community dei moddatori non accenna a placarsi e continua a far uscire divertente varianti del gioco. Sul nostro sito trovate una carrellata con le migliori mod di Resident Evil 2.