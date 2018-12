Capcom rimuove la pubblicità da Street Fighter 5 Arcade Edition

L'aggiunta della pubblicità in Street Fighter V Arcade Edition non è stata particolarmente apprezzata dai consumatori, i quali hanno fatto sentire animatamente la propria voce costringendo Capcom ad abbandonare (forse temporaneamente) i suoi piani a riguardo.

Poco prima di Natale la casa di Osaka aveva fatto sapere che la pubblicità in-game sarebbe stata gestita diversamente e migliorata rispetto all'attuale metodo di visualizzazione, la rimozione invece non era stata presa in considerazione. Adesso però costumi sponsorizzati non sono più accessibili, selezionando infatti un outfit con banner pubblicitari si visualizzerà un messaggio di errore.

Non è chiaro se si tratti di un problema tecnico anche se l'ipotesi sembra improbabile, Capcom dovrebbe aver rimosso questi costumi ma potrebbe reinserirli in futuro per coloro che decidessero di visualizzare i contenuti sponsorizzati. I banner invece sono ancora visibili nelle arene ma anche questi potrebbero essere rimossi nel giro di pochissime ore, secondo quanto riportato da EventHubs.