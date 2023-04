Capcom ringrazia Resident Evil 4 Remake: le azioni dell'azienda mai così in alto

Lo straordinario debutto commerciale di Resident Evil IV: Remake ha portato grande fortuna a Capcom, che oltre alle imponenti vendite del gioco può festeggiare anche una crescente fiducia del mercato finanziario nei suoi confronti.

Come segnalato dall'analista giapponese Serkan Toto, CEO di Kantan Games, il valore delle azioni di Capcom non è infatti mai stato così alto come in questo momento. La prima settimana di aprile si è aperta per l'azienda con un record mai visto, che ha portato il colosso nipponico a una imponente crescita sul mercato finanziario del Sol Levante. La giornata di lunedì 3 aprile 2023 si è chiusa per Capcom con un valore di 4.865 Yen per singola azione. Parliamo di una cifra equivalente a circa 33 euro al cambio odierno, che rappresenta un picco storico per l'azienda giapponese.



Il merito di un tale traguardo è evidentemente da imputare all'esordio di Resident Evil IV: Remake, ma è anche vero che le ragioni dell'attuale successo di Capcom hanno radici ben più lontane. Negli ultimi anni, infatti, l'azienda ha portato sul mercato del videogioco uno straordinario susseguirsi di produzioni di ottima qualità, da Monster Hunter: World a Resident Evil: Village, passando per Resident Evil II: Remake a Monster Hunter: Rise o Devil May Cry V. Tra porting PC e nuove produzioni, Capcom è in grande fermento, grazie anche alla conferma dell'esistenza di Dragon's Dogma 2.