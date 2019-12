Capcom rinnova i marchi Ghosts n Goblins, Mega Man, Rival Schools e Strider

Nelle scorse ore è emerso il rinnovo da parte di Capcom di numerosi trademark, la casa di Osaka sta registrando nuovamente nomi e marchi in suo possesso per estenderne la validità. Ma di quali brand parliamo esattamente?

Nella giornata di ieri sono emersi i dati delle registrazioni di Dino Crisis e Darkstalkers ma la compagnia in realtà ha approfittato dell'occasione per rinnovare tanti altri marchi tra cui Mega Man e Power Stone. Difficile pensare che per ogni nome citato possa esserci un gioco in fase di sviluppo, sicuramente si tratta di manovre burocratiche atte a tutelare le proprietà intellettuali in questione.

Nomi rinnovati da Capcom

Bionic Commando

Breath of Fire

Power Stone

Rockman

Rockman Dash

Shiritsu Jasutisu Gakuen

Strider Hiryu

Vampire Savior

Makaimura Gaiden

Moero! Justice Gakuen

Interessante notare come tra i brand rinnovati risultino anche serie ferme da tempo come Ghost n Goblins, Rival Schools e Strider, oltre ai "classici" Mega Man e Mega Man Legends. Anche Bionic Commando è un franchise in pausa e chissà che Capcom non sia interessata a riproporlo nel prossimo futuro, dopo la tiepida accoglienza riservata al reboot della scorsa generazione.

Come dimostrano le uscite di Devil May Cry V e dei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, Capcom sta puntando molto sulle vecchie glorie del suo catalogo, speriamo in altre sorprese nel corso dei prossimi anni.