Capcom ha rinnovato i marchi di Dino Crisis e molti altri giochi

Lo stesso utente che si è accorto della registrazione di un marchio di NieR in Giappone, ha scoperto che Capcom ha fatto la medesima cosa per molte delle sue proprietà intellettuali, Dino Crisis compreso.

La compagnia giapponese ha depositato numerosi marchi. Ce n'è per tutti i gusti: da Power Stone a Cyberbots, passando per Rockman (Mega Man), Tech Romancer, Progear e Bionic Commando. Quello che ha attirato maggiormente la nostra attenzione, tuttavia, è senza dubbio Dino Crisis, dal momento che attendiamo il ritorno di Regina da quasi vent'anni ormai. Negli ultimi tempi, specialmente in seguito al successo del remake di Resident Evil 2, si è vociferato a più riprese della possibile pubblicazione di una riedizione di Dino Crisis, ma come ben sapete non è mai arrivato un annuncio ufficiale.

Capcom, piuttosto, ha preferito proseguire con l'operazione di rinnovamento della sua saga horror più celebre, annunciando Resident Evil 3 Remake in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play. E se, alla luce del rinnovamento del marchio, stesse pensando di fare la stessa cosa anche con Dino Crisis? Pochi mesi fa, tra l'altro, la stessa compagnia giapponese ha ammesso d'avere in sviluppo molti giochi con il RE Engine... Al momento, in ogni caso, non possiamo far altro che continuare ad aspettare (e sperare). Nell'attesa, se non lo avete ancora fatto, gustatevi la nostra puntata speciale di MyGeneration su Dino Crisis.