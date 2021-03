Capcom risponde alle accuse di crunch in emergenza Covid: 'priorità a salute e sicurezza'

Sulla scia delle polemiche scatenate da un un report del Business Journal, Capcom ha deciso di rispondere alle accuse di crunch con una dichiarazione ufficiale inviata alla redazione di Kotaku in cui vengono spiegate le decisioni della società.

Nel mese di novembre Capcom ha subito un attacco ransomware che avrebbe potuto compromettere i dati personali ci centinai di migliaia di partner, dipendenti e clienti. Nel pieno dell'emergenza Covid la società, secondo quanto riferito, ha inviato a tutti gli sviluppatori una mail dicendo: "Per il momento stiamo abbandonando la modalità di smart working ed è stato deciso che non c'è altra alternativa se non quella di tornare sul posto di lavoro".

Dopo questa premessa Capcom ha tenuto a sottolineare che la società "si impegna a fornire un ambiente di lavoro che tiene in massima considerazione la salute e la sicurezza dei dipendenti". L'azienda ha poi fornito una spiegazione sullo scaglionamento degli orari lavorativi: "Abbiamo implementato sia le ore di lavoro scaglionate che il telelavoro nella massima misura possibile, attuando le migliori pratiche per prevenire la diffusione del COVID-19, tra cui il distanziamento sociale in ufficio, il controllo della temperatura in entrata e in uscita e l'uso delle mascherine".

Sul tema della mancata rappresentanza sindacale Capcom ha dichiarato: "Anche se al momento non ce ne sono di attivi all'interno dell'azienda, i nostri dipendenti sono liberi di formare gruppi sindacali. Capcom osserva rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti relativi ai dipendenti che si formano in sindacati. Capcom si impegna a osservare rigorosamente tutte le leggi e regolamenti promuovendo un ambiente di lavoro che dia la priorità alla salute, alla sicurezza e alla tranquillità dei dipendenti".