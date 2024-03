Capcom, nuovi leak sulla road map futura: i dubbi rumor sul DLC di Dragon's Dogma e altro

C'è molta attesa dietro le produzioni targate Capcom: questa è la settimana dell'immininente Dragon's Dogma 2 e, mentre l'azienda dà il benvenuto nel suo mondo, dalle parti di Reddit spuntano alcune indiscrezioni sull'avvenire della compagnia. Le ultime fughe di notizie avrebbero rivelato con largo anticipo alcune date della road map di Capcom.

Nel dettaglio, l'utente Bi-HanKuai riporta un'immagine alquanto dubbia con informazioni confidenziali. Attraverso tale fonte vengono mostrate le presunte finestre d'uscita del DLC di Dragon's Dogma 2, di Resident Evil X e Monster Hunter Wilds, ma quanto c'è di vero rispetto a quanto pubblicato? All'apparenza nulla, soprattutto a partire dal titolo "leak casuale che ho trovato su Twitter". Ciò non gettando in alcun modo luce sui dubbiosi leak da lui stesso pubblicati, al cui interno sembrerebbero esservi parecchie novità previste per gli amanti della saga di Dragon's Dogma.

Secondo quest'ultime indiscrezioni, il DLC di Dragon's Dogma 2, The Dragon Princess, sarebbe previsto per il 29 novembre 2024. Al di là del nome e della data non vi sono ulteriori dettagli pubblicati dal leaker, che però dà tante altre anticipazioni. Il 2025 sarà dedicato a Monster Hunter Wilds e Resident Evil X, i quali sarebbero previsti rispettivamente per il 14 marzo e il 24 ottobre. Infine, il 2026 vedrà il ritorno di Pragmata sotto la luce dei riflettori mediatici, insieme ad un'altra importante novità: Monster Hunter Wilds Cataclysm, attualmente sprovvisto di una data d'uscita. Dopo alcuni giorni dai due nuovi eventi di Capcom Highligts, il web è stato invaso da tanti - dubbiosi - leak incentrati sulle principali IP di Capcom.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.