Capcom: Sakura è il nuovo personaggio più amato dai fan di Street Fighter

ha pubblicato i risultati dell'ultimo sondaggio proposto ai fan diin merito al loro personaggio preferito comparso nella saga. Al primo posto troviamo, seguita da Makoto e Juri.

Il primo posto è stato riservato dunque a Sakura, la fangirl di Ryu apparsa per la prima volta nella saga in Street Fighter Alpha 2. Al secondo posto troviamo Makoto, personaggio apparso per la prima volta in Street Fighter III: 3rd Strike, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Juri, il cui esordio risale al recente Super Street Fighter IV.

Nell'immagine riportata in calce alla notizia, inoltre, potete dare un'occhiata alla Top 10 con i lottatori di Street Fighter preferiti dagli utenti. Ricordiamo che il personaggio di Sakura potrà essere utilizzato gratuitamente da tutti i giocatori di Street Fighter V dal 16 al 23 gennaio 2018.