Capcom Showcase 2022: tutti gli annunci, dal DLC di Resident Evil Village a Exoprimal

A coronare una settimana di grandi eventi ci ha pensato il Capcom Showcase 2022, durante il quale la casa di Osaka ha presentato la sua ricchissima line-up di giochi e DLC in arrivo nei prossimi mesi.

Lo show si è aperto con un nuovo trailer di Sunbreak, attesa espansione di Monster Hunter Rise fissata per il 30 giugno su Nintendo Switch e PC. La presentazione ha offerto uno sguardo approfondito al gameplay, al bioma della Giungla e ai nuovi mostri, tra cui i possenti Espinas (ereditato da Monster Hunter Frontier) e Gore Megala (da Monster Hunter 4). Lo spazio dedicato all'hunting game si è concluso con l'annuncio della Demo Gratuita di Sunbreak, disponibile a partire da oggi 14 giugno su Nintendo Switch e PC via Steam, e dei futuri Title Update, il primo dei quali fissato ad agosto con il Lucent Nargacuga.

Il segmento dedicato ai picchiaduro ha offerto un breve trailer di Street Fighter 6, con i suoi lottatori Chun-Li, Ryu, Jamie e Luke, e un reminder sull'uscita di Capcom Fighting Collection prevista per il 24 giugno 2022. L'operazione nostalgia è proseguita con Capcom Arcade Stadium 2, atteso invece per il 22 luglio.

Tenendo fede alle previsioni della vigilia, lo showcase ha offerto un nuovo video di gameplay dello sparatutto team-based Exoprimal, presentato dal Director Takuro Hiraoka. Il filmato ha offerto una panoramica approfondita delle meccaniche di gioco, delle abilità dei personaggi, dei nemici e delle modalità, tra cui Dino Survival. L'uscita del gioco, ricordiamo, è attualmente prevista in un generico 2023 e sarà anticipata da un Network Test, al quale è possibile iscriversi seguendo questo indirizzo. Dopo i dinosauri, spazio ai draghi: Hideaki Itsuno è apparso sul palco digitale per rimarcare l'importanza del franchise di Dragon's Dogma, che negli anni si è espanso in diversi media, e per annunciare i festeggiamenti per il decimo anniversario.

Piatto ricco anche per i fan di Resident Evil Village, ai quali sono stati dedicati il primo trailer del DLC Shadows of Rose, la modalità arcade Additionals Orders per The Mercenaries e la modalità in terza persona per Ethan, tre contenuti previsti per il 28 ottobre 2022 nell'ambito di un unico DLC a pagamento denominato Winters' Expansion. Coloro che non posseggono il gioco base potranno optare per la Resident Evil Village Gold Edition, una nuova edizione contenente l'avventura principale e, appunto, la Winters' Expansion. Contestualmente, c'è finalmente stata la conferma della data di lancio di Resident Evil Re:Verse, anch'essa corrispondente al 28 ottobre 2022.

Non poteva inoltre mancare Resident Evil 4 Remake, per il quale sono stati forniti dei dettagli sulla storia, chiaramente indirizzati ai nuovi giocatori. Il gran finale è stato affidato all'annuncio delle versioni next-gen di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7, che su PS5 e Xbox Series X godranno del supporto al 4K, framerate elevati e ray tracing e Audio 3D. Gli update sono già disponibili gratis per tutti i possessori delle versioni old-gen.