Capcom Showcase con DLC di RE Village, Pragmata e Dragon's Dogma: esplode il rumor

Capcom ha annunciato il suo speciale showcase in cui andrà a delineare la lineup dei suoi titoli in arrivo nei prossimi mesi, e con cui tornerà a mostrare alcuni progetti spariti dai radar da un po' di tempo a questa parte.

Sono in tanti, ad esempio, a chiedersi che fine abbia fatto l'espansione annunciata di Resident Evil Village, che non è stata citata nemmeno durante lo State of Play di Sony in cui la serie horror ha ricevuto molto spazio. Ebbene, stando al leaker Roberto Serrano' il DLC di RE Village sarà finalmente mostrato in occasione del Capcom Showcase.

Un recente post dell'insider ha possibilmente anticipato l'intera scaletta che il publisher starebbe preparando in vista dello show. Tra i nomi citati abbiamo Resident Evil Village - Espansione della Storia, Re:Verse, Street Fighter 6, Monster Hunter Rise Sunbreak, Dragon's Dogma, Exoprimal, e Pragmata. Si tratterebbe di un programma davvero ricco che manderebbe in visibilio i fan della casa giapponese. Inoltre Ideaki Itsuno ha ritwittato l'annuncio di Capcom, lasciando intendere che Dragon's Dogma potrebbe effettivamente essere coinvolto.

L'insider aveva azzeccato tempo addietro annuncio e data dell'evento della casa di Osaka, ed aveva anche anticipato la presentazione di Resident Evil 4 Remake allo State of Play. L'impressione, dunque, è che sia ben informato riguardo ai piani di Capcom. Sarà bene in ogni caso essere prudenti e attendere l'evento che si terrà alla mezzanotte tra il 13 e il 14 giugno.