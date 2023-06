Capcom Showcase: da Dragon's Dogma 2 a Pragmata, tutti gli annunci dell'evento

Con la conclusione del Capcom Showcase è ufficialmente terminata la Summer of Games, ovvero la sfilza di eventi videoludici iniziata con Geoff Keighley ed il suo Summer Game Fest lo scorso giovedì. Scopriamo insieme tutti i giochi che sono stati mostrati nel corso della conferenza Capcom.

Ad aprire le danze è stato Kunitsu-Gami Path of the Goddess, il particolare action a base di Yokai annunciato nel corso dell'Xbox Showcase che è tornato a mostrarsi con il medesimo trailer che però ne conferma sia l'arrivo su PC che su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (anche su Xbox Game Pass). È poi giunto il turno di Mega Man X Dive Offline, una versione leggermente rivisitata del free to play per dispositivi mobile (la cui chiusura avverrà il prossimo settembre) che si prepara ad approdare su Steam entro la fine dell'anno senza microtransazioni e con una progressione più lineare.

Dopo una breve parentesi dedicata alle competizioni estive che coinvolgeranno Street Fighter 6, Capcom è tornata a mostrare brevemente la versione PlayStation VR2 di Resident Evil 4 Remake, che permetterà di vivere il survival horror da una prospettiva tutta nuova. Il gioco arriverà prossimamente sotto forma di contenuto aggiuntivo gratuito. Inaspettatamente è stato poi mostrato per la seconda volta il misterioso Pragmata, il cui trailer ci ha permesso di scoprire qualche dettaglio in più su questo action in terza persona e ha informato gli utenti sul fatto che la sua finestra di lancio non è al momento ben definita.

L'azienda di Osaka ha mantenuto anche la promessa di tornare a mostrare Ghost Trick Detective Fantasma, il nuovo progetto di Shū Takumi - creatore di Ace Attorney - che propone un thriller sovrannaturale. Lo sviluppatore è salito sul palco virtuale per mostrare alcune immagini e un breve gameplay trailer che ci prepara alla sua uscita, fissata al prossimo 30 giugno 2023. Chi vuole può inoltre correre a scaricare una versione demo, disponibile da questa sera. Subito dopo è stato annunciato Ace Attorney Trilogy Apollo Justice, una collection in arrivo nei primi mesi del 2024 su tutte le piattaforme e che includerà Apollo Justice Dual Destinies e Spirit of Justice.

Terminato il breve spot dedicato al colorato sito realizzato per celebrare i 40 anni di Capcom, è tornato a mostrarsi Exoprimal con un trailer incentrato sulla storia del frenetico sparatutto PvPvE con orde di dinosauri da massacrare, incluso il pericolosissimo boss Neo T-Rex. È stato poi mostrato un video dedicato al sistema di progressione e personalizzazione dei moduli delle corazze, così da renderle più performanti tra una sfida e l'altra. Il gioco includerà inoltre varianti delle tute come Deadeye Alpha, che verranno introdotte con aggiornamenti gratuiti nel corso del tempo. Troviamo infine l'annuncio della seconda Open Beta, che si terrà tra il 16 e il 18 giugno 2023 su tutte le piattaforme.

In chiusura non poteva mancare Hideaki Itsuno, che ha presentato nuovamente il suo Dragon's Dogma 2. Dopo aver rivisto il trailer del Summer Game Fest, lo sviluppatore ha parlato del funzionamento delle pedine, affermando che queste combatteranno al fianco del protagonista ed esploreranno con lui il mondo di gioco, garantendo un'esperienza simile a quella che si potrebbe vivere in coop. C'è stato poi un piccolo approfondimento sulla fisica, che permetterà particolari interazioni sia con lo scenario che con le creature nemiche.