Capcom Showcase, svelata la durata: Dragon's Dogma 2 e gli altri giochi confermati!

Dopo l'annuncio a sorpresa del Capcom Showcase, è tempo di scoprire ulteriori - e succosi! - dettagli su quelli che saranno i contenuti dell'evento della prossima settimana.

L'azienda giapponese conferma infatti l'identità di alcuni dei videogiochi che troveranno spazio sul palco dello show. Ci togliamo subito il pensiero e segnaliamo che Dragon's Dogma 2 sarà ufficialmente della partita, con l'attesa produzione pronta a mostrarsi alla community videoludica. In arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, il sequel di Dragon's Dogma si mostrerà al Capcom Showcase 2023. In compagnia dell'avventura fantasy, gli spettatori troveranno anche Exoprimal (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) e Ghost Trick: Phantom Detective (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch). Oltre a questi tre giochi, Capcom promette ulteriori sorprese.



In programma per la serata tra lunedì 12 e martedì 13 giugno, il Capcom Showcase avrà ufficialmente una durata di circa 36 minuti. L'evento, lo ricordiamo, prenderà il via alla mezzanotte in punto, e si concluderà dunque entro l'una di notte del fuso orario italiano. Per seguire l'evento in compagnia, vi ricordiamo che potete dirigervi sul canale Twitch di Everyeye, pronto ad accogliervi in questa intensa settimana di novità videoludiche con tantissimi appuntamenti speciali. Tra questi, ovviamente, anche il commento in diretta del Capcom Showcase.