Capcom si prepara ad annunciare un nuovo episodio di Resident Evil?

ha recentemente cambiato l'immagine di copertina del profilo Twitter giapponese di: la cover in questione presenta le locandine di, con un quarto slot completamente nero...

Lo spazio vuoto a sinistra ha dato subito il via ad una serie di speculazioni su un nuovo gioco da annunciare, il cui poster andrebbe a coprire lo slot inutilizzato. L'ipotesi più probabile è che Capcom si appresti a presentare nel 2018 il già annunciato Resident Evil 2 Remake, titolo del quale però non abbiamo ancora visto nulla a due anni dall'annuncio.

Non è escluso che il publisher giapponese abbia in serbo anche altre sorprese per i fan, così come è probabile che lo spazio scuro non sia stato utilizzato per motivi estetici legati al template utilizzato per la copertina, magari per non coprire l'immagine del profilo.