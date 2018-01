Capcom si prepara a fare un nuovo annuncio su Resident Evil 2 Remake?

Dopo le rassicuranti dichiarazioni di un character designer sullo sviluppo di Resident Evil 2 Remake , pare chesi stia preparando a fare un nuovo annuncio sul gioco: il publisher ha impostato una nuova immagine profilo sui social che sembra riportare un font molto familiare.

Come potete vedere sulle pagine Twitter e Facebook di Resident Evil, Capcom ha impostato una nuova immagine profilo che sembra riportare il font di Resident Evil 2, e più in particolare quello utilizzato per la presentazione di Resident Evil 2 Remake (potete confrontarli nelle due immagini che abbiamo riportato in calce alla notizia).

La compagnia si sta forse preparando a fornire qualche aggiornamento sullo sviluppo di Resident Evil 2 Remake, magari per il 21 gennaio in occasione del 20° anniversario di Resident Evil 2? Per scoprirlo non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher. Intanto, per aggiornarvi su tutte le altre novità della settimana potete consultare la nostra rubrica a tema.