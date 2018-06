Capcom spiega perché ha atteso così a lungo prima di iniziare i lavori su Mega Man 11

Sono passati quasi otto anni sin dal lancio di Mega Man 10, ma finalmente Capcom pubblicherà a breve l'undicesimo capitolo della sua celebre serie action-platform. A lungo i fan hanno atteso la nuova iterazione, e per tutti questi anni hanno hanno continuato a chiedersi cosa stesse aspettando la compagnia nipponica per annunciare il titolo.

Intervistati da VentureBeat, il producer Kazuhiro Tsuchiya ed il director Koji Oda hanno risposto finalmente a questo quesito. Essendo stato Keiji Inafune il creatore originale della serie e del personaggio di Mega Man, Capcom ha inevitabilmente perso alcune certezze legate al suo franchise da quel momento in poi. Per diverso tempo, nessuno nella compagnia si sentiva in grado gestire un titolo dal tale peso, una situazione per il quale il brand - escluse le Legacy Collection - è rimasto in un limbo. Alla fine, è stato proprio Koji Oda a prendere l'iniziativa e prendere la decisione di portare ai fan Mega Man 11.

Ricordiamo ai lettori che Mega Man 11 sarà disponibile a partire dal 2 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo di 29,99 euro.