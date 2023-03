Capcom Spotlight: riassunto con tutti gli annunci, da Resident Evil 4 ad Exoprimal

Il Capcom Spotlight non ha tradito le attese: nel corso di venticinque, intensi minuti, la casa di Osaka ha delineato i suoi piani per la stagione primaverile e oltre, calando in campo assi del calibro di Resident Evil 4, Monster Hunter Rise: Sunbreak ed Exoprimal. Ecco tutti gli annunci effettuati durante lo showcase.

Ad aprire le danze c'ha pensato Masakazu Eguchi, anche noto come "Mr. Famous", intervenuto per presentare le ultime novità su Mega Man Battle Network Legacy Collection. La raccolta comprendente i dieci giochi della serie Battle Network verrà pubblicata il 14 aprile 2023 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam in due distinti volumi, che potranno essere acquistati in bundle al prezzo di 59,99 euro. La raccolta comprende tutte le 499 Patch Cards (finora disponibili esclusivamente in Giappone in formato fisico), le quali saranno liberamente utilizzabili in ogni gioco a partire da Battle Network 4. Tra le novità si segnala anche la nuova Buster MAX Mode, che moltiplica per 100 la potenza dei colpi normali del MegaBuster. Tutti coloro che decideranno di procedere al preordine riceveranno come bonus il Pacchetto PET personalizzato, che include due skin speciali per Mega Man 3D nel menu di gioco e quattro tracce musicali riarrangiate.

Prevedibilmente è stato dedicato ampio spazio anche a Street Fighter 6, picchiaduro di punta della casa di Osaka attualmente previsto per il 2 giugno 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC. Il filmato trasmesso durante il Capcom Spotlight ha offerto un corposo assaggio del commento tecnico in tempo reale dell'attrice giapponese Hikaru Takahashi. Al lancio potranno essere selezionate anche altre voci, tra cui Jeremy "Vicious" Lopez e Steve "TastySteve" Scott in inglese, le quali saranno sottotitolate in tredici differenti lingue, italiano incluso. I commenti saranno personalizzabili, ad esempio potranno essere abilitati anche gli incoraggiamenti, che contribuiranno a creare un'esperienza più personale.

In occasione del suo quarantesimo anniversario, il prossimo 12 giugno Capcom aprirà un parco a tema digitale chiamato Capcom Town. Tra le attrazioni previste figura anche un museo digitale, dove sarà possibile ripercorrere la ricchissima storia della casa di Osaka.

Spazio poi a Exoprimal, intenso sparatutto a squadre che vede gli esseri umani, muniti di exocorazze ipertecnologiche, fronteggiare i più feroci predatori della storia, i dinosauri. Oltre a presentare un nuovo adrenalinico trailer della storia, che ha anche messo in evidenza i grossi passi in avanti compiuti grazie allo sviluppo extra (il lancio era inizialmente atteso nel 2022), la casa di Osaka ha fissato la data di pubblicazione definitiva al 14 luglio 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Oltre alla Standard è prevista anche una Deluxe Edition, comprendente oltre al gioco base anche il Kit Vantaggio Iniziale e il Pass Sopravvivenza Premium della Stagione 1. A mitigare l'attesa per il lancio ci penserà una Beta Pubblica, che si svolgerà dal 17 al 19 marzo e vedrà il matchmaking cross-platform attivo. Tutti i partecipanti riceveranno un accessorio speciale, la Medaglia della Aibius.

Per l'occasione è tornato anche Ghost Trick: Detective Fantasma, la classica avventura investigativa del creatore di Ace Attorney, Shu Takumi. Pubblicato più di dieci anni fa su Nintendo DS e iOS, il gioco approderà in versione rimasterizzata il 30 giugno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Oltre ad una grafica al passo dei tempi, sono previsti anche un'interfaccia ottimizzata, una modalità sfida, nuovi arrangiamenti musicali dell'acclamato compositore Yasumasa Kitagawa e una nuova galleria ricca di illustrazioni e brani.

I riflettori si sono poi spostati su Monster Hunter Rise, più precisamente sulla sua espansione Sunbreak, pronta ad arrivare su nuove piattaforme. Già disponibile su PC e Nintendo Switch, il massiccio contenuto scaricabile verrà pubblicato anche su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S il 28 aprile con tutti gli aggiornamenti fino al Title Update 1.3 già inclusi nel pacchetto. Come abbiamo già avuto modo di vedere nella recensione di Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'espansione introduce una nuova ambientazione tutta da esplorare al di là del mare, nuovi nemici - tra cui "I Tre Signori" Malzeno, Lunagaron e Garangolm - e vecchie conoscenze. Sempre ad aprile i giocatori PC e Nintendo Switch possono invece aspettarsi il quinto aggiornamento gratuito (Ver 1.5) e un evento digitale.

Capcom non ha disatteso le aspettative dei fan dell'orrore offrendo loro dapprima un assaggio di Resident Evil Death Island, un film in computer grafica in arrivo quest'estate, e poi una demo di Resident Evil 4 Remake tutta da spolpare in vista del lancio del gioco completo, che ricordiamo essere fissato su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S e PC per il prossimo 24 marzo. Differentemente da quanto avvenuto con le precedenti pubblicazioni della serie, la Chainsaw Demo, disponibile al download a breve, non prevede limiti di tempo, dunque è possibile esplorare in tutta tranquillità le fasi iniziali dell'avventura ambientata in un villaggio europeo. Già che ci siete, fate un ripasso di tutte le edizioni di Resident Evil 4 Remake disponibili al preordine.