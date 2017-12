Capcom sta lavorando a qualcosa che renderà i fan di Ace Attorney davvero felici

Nei giorni scorsi,ha pubblicato un lungo articolo con le dichiarazioni di molti sviluppatori, che hanno parlato dell'anno che sta per volgere al termine e dei programmi per il 2018.

Uno di questi era Motohiro Eshiro, produttore di Capcom, che ha dichiarato quanto segue: "Credo che continueremo a lavorare su qualcosa che renderà i fan di Ace Attorney davvero felici. Stiamo anche per arrivare sul mercato con un nuovo titolo, per cui credo che sarà un anno davvero stimolante".

Eshiro non ha fornito ulteriori informazioni in merito, ma c'è chi ipotizza l'uscita di un capitolo della serie regolare per Nintendo Switch, di cui si è già parlato in passato. Sulla console ibrida di Nintendo dovrebbero arrivare anche due raccolte: una contenente Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations, e l'altra comprendente invece Apollo Justice Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies e Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice.

Nulla di confermato al momento, per cui non possiamo far altro che attendere un annuncio ufficiale. Le parole del produttore sono tuttavia molto incoraggianti, e il 2018 potrebbe rappresentare davvero un grande anno per la serie.