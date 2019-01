Capcom svela la durata della campagna di Resident Evil 2; no comment su RE 3 Remake

Per la gioia di tutti i fan di uno dei giochi ancor oggi più rappresentativi del genere survival horror, ci avviciniamo sempre più al debutto di Resident Evil 2 remake. Nel corso di un evento di lancio tenuto a Dubai, Capcom ha diffuso qualche dettaglio in più riguardo alla longevità del promettente titolo.

Rispondendo a domanda specifica sulla quantità di tempo necessaria per arrivare ai titoli di coda di Resident Evil 2, il director Kazunori Kadoi ed il producer Yoshiaki Hirabayashi hanno confermato che ci impiegheremo mediamente 10 ore per completare la campagna con un singolo personaggio. A queste andranno aggiunte quelle della seconda run, affrontabile con il secondo protagonista, che tuttavia condividerà alcune sequenze già giocate nella prima partita.

In aggiunta, si è discusso dell'eventuale (e già rumoreggiato) remake di Resident Evil 3: Nemesis. I due hanno dichiarato che Capcom non ha al momento alcuna informazione da condividere al riguardo, evitando quindi sia di confermare che smentire che il progetto possa effettivamente prendere vita, prima o poi. La sensazione generale è che, se Resident Evil 2 riuscirà - come appare altamente probabile - a riscuotere un buon successo commerciale, la compagnia di Osaka potrebbe presto mettersi al lavoro per riportare in auge anche il terzo capitolo della saga survival horror.

Ricordiamo che Resident Evil 2 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 gennaio. Se non l'aveste ancora fatto, vi suggeriamo di provare con mano il titolo grazie alla One-Shot Demo, di cui potete trovare un approfondimento sulle nostre pagine.