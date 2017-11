Capcom e Takara annunciano i Transformers di Street Fighter

hanno annunciato una partnership per la produzione di una linea didedicata a, contenente quattro personaggi trasformabili, ovvero Chun Li, M. Bison, Ryu e Ken.

I personaggi in questione potranno trasformarsi rispettivamente in Arcee, Megatron, Hot Rod e Convoy, da segnalare che la testa dei robot è in realtà un Trasformers Headmaster capace di trasformarsi in un piccolo personaggio.

I Transformers in questione potranno essere acquistati in due Double Pack che includono Ryu e Bison e Ken e Chun-Li rispettivamente al prezzo di 100 euro a e 68 euro, le spedizioni sono previste a partire da maggio 2018 esclusivamente in Giappone.