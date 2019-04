Capcom si prepara a lanciare un Arcade Stick con giochi classici preinstallati?

Aggiornamento del 15 aprile, ore 18:20 - Secondo una voce di corridoio raccolta dai colleghi di NintendoLife, il teaser trailer del nuovo progetto di Capcom correlato a Street Fighter e Alien dovrebbe riguardare il lancio di un nuovo Arcade Stick con preinstallati diversi giochi classici della ludoteca arcade di Capcom.

Articolo originale - Cosa ci fa uno Xenomorfo nell'universo di Street Fighter? Il teaser trailer realizzato dai vertici di Capcom per fissare a domani, martedì 16 aprile, l'annuncio di un nuovo progetto, mostra infatti uno dei mostruosi protagonisti della saga di Alien intento a combattere contro uno dei lottatori di Street Fighter.



Il sagace stratagemma promozionale utilizzato dal colosso videoludico giapponese pizzica le corde della nostalgia dei milioni di appassionati che hanno passato la propria infanzia attentando alle economie familiari e dilapidato un patrimonio in gettoni e monete: nel filmato possiamo infatti notare dei bottoni di un cabinato riflettere l'immagine a schermo di capolavori arcade come Giga Wing, Darkstalkers The Night Warriors, Street Fighter 2, Progear e Alien vs. Predator.

A ribadire il collegamento con la serie di Alien abbiamo poi i riferimenti di Capcom alla proprietà intellettuale posseduta da Twentieth Century Fox Film Corporation, con una citazione piuttosto inequivocabile nella sezione del video dedicata ai copyright.

L'annuncio ufficiale del nuovo progetto di Capcom avverrà alle ore 17:00 del 16 aprile e, stando agli indizi offertici da questo teaser trailer, potrebbe riguardare la presentazione di una nuova Arcade Classics Collection per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android. Nel frattempo, vi riproponiamo gli ultimi Pesci d'Aprile di Capcom dedicati a un nuovo capitolo di Monster Hunter World per Google Stadia (???) e ad un'IA rivoluzionaria.