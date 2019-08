Capcom sarà al TGS 2019 con Monster Hunter World Iceborne e il nuovo Resident Evil

Capcom Japan ha annunciato la lineup per il Tokyo Game Show 2019, in programma dal 12 al 15 settembre al Makuhari Messe di Chiba, Tokyo. La casa di Osaka ha confermato la presenza del nuovo Resident Evil, nome in codice Project Resistance.

Oltre a Resident Evil, Capcom ha previsto eventi per le serie Mega Man, Sengoku Basara e per l'eSport, inoltre spazio ad Iceborne, la nuova espansione di Monster Hunter World in arrivo il 6 settembre. La lineup prevede anche Mega Man Zero/ZX Legacy Collection e spazio alla Street Fighter League e ad uno speciale annuncio legato al comparto multiplayer competitivo, conosciuto come "Capcom eSports Project".

Secondo alcuni rumor, alla fiera giapponese Capcom potrebbe anche annunciare Shinsekai Into the Depths, ovvero Deep Down (svelato nel 2013 e poi scomparso dai radar) con un nuovo nome e presumibilmente un concept differente rispetto alla prima presentazione avvenuta ormai sei anni fa.

Non ci resta che attendere il Tokyo Game Show 2019 per saperne di più, Capcom è certamente uno dei publisher giapponesi più importanti tra quelli presenti in fiera e siamo certi che non mancheranno sorprese e nuove annunci.