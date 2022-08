Capcom sarà al Tokyo Game Show con Exoprimal e Street Fighter 6 giocabili

Mentre in Europa fervono i preparativi per la Gamescom di Colonia in programma alla fine di agosto, in Giappone i grandi publisher si stanno preparando per la nuova edizione del Tokyo Game Show di metà settembre. Tra i primi editori a confermare la presenza in fiera troviamo Capcom, che annuncia la sua lineup per l'evento.

Capcom Japan trasmetterà due eventi digitali: il 15 settembre andrà in onda Tokyo Game Show 2022 Capcom Online Program mentre il giorno successivo la casa di Osaka trasmetterà Tokyo Game Show Street Fighter 6 Special Program.

L'appuntamento del 15 settembre sarà dedicato alle novità in arrivo e vedrà una selezione di annunci su giochi già esistenti e nuovi titoli, il secondo showcase è invece incentrato su Street Fighter 6. Il picchiaduro sarà presente in forma giocabile allo Stand Capcom insieme a Exoprimal, Mega Man Battle Network Legacy Collection e Monster Hunter Rise Sunbreak.

La compagnia non ha organizzato showcase o eventi dal vivo, allo stand Capcom ci saranno solamente postazioni di giochi con i titoli citati poco sopra, anche se l'azienda fa sapere che la lineup è ancora parziale e altri titoli potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane. Il Tokyo Game Show 2022 è in programma dal 15 al 18 settembre a Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.