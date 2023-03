Capcom Town, il sogno dei fan che diventa realtà: l'azienda apre il parco a tema digitale

In occasione dei festeggiamenti dei quarant'anni di Capcom, che avverranno nel mese di giugno di quest'anno, la compagnia ha annunciato una grande novità nel corso dell'evento tenutosi la sera del 9 marzo: Capcom aprirà un parco a tema digitale, il Capcom Town, volto a celebrare la storia dell'intera compagnia.

In concomitanza dell'importante evento, Capcom ha annunciato di star dando al via alla costruzione di un museo digitale ed altri edifici. Al momento non si sa con esattezza quali progetti vi sono nei piani della software house, seppure l'iniziativa legata al notevole traguardo avrà l'intento di intrattenere i fan portandoli alla scoperta della storia del medium videoludico secondo Capcom.

Come annunciato nel corso della diretta del Capcom Spotlight, l'inaugurazione si terrà il 12 giugno 2023. Tuttavia, per ricevere ulteriori informazioni relative all'intero progetto di Capcom Town sarà necessario attendere le prossime settimane o i prossimi mesi. Intanto, però, all'annuncio di questo museo digitale sono corrisposte tante notizie relative ai progetti videoludici della compagnia.

Durante l'evento, infatti, abbiamo assistito alla presentazione del trailer di Chainsaw demo di Resident Evil 4 Remake, seppure il focus dell'intero showcase sia stato rivolto anche verso la saga di Monster Hunter con l'annuncio della data d'uscita di Monster Hunter Rise Sunbreak su console e molto altro ancora. Dunque, durante la mezz'ora dell'evento abbiamo assistito a molti annunci. Inoltre, abbiamo avuto la conferma della data d'uscita e dell'open beta di Exoprimal, con una sorpresa speciale per gli utenti possessori di una console Microsoft: l'attesa IP di Capcom uscirà anche su Game Pass.