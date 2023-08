Capcom, traguardo storico per una delle sue serie: Okami arriva a quota 4 milioni

La giornata di oggi è stata all'insegna di dati di vendita provenienti da alcuni degli esponenti del mercato: la Grande N celebra le oltre 30 milioni di unità vendute di Nintendo Switch in Giappone ed il primato di Pikmin 4 nelle classifiche di Nintendo. Sulla falsa riga di Nintendo, oggi vi sono stati grandi festeggiamenti anche per >Capcom.

La software house con sede a Osaka ha da poco comunicato gli ultimi dati sulla lista dei suoi Platinum Titles: "qual è il gioco Capcom più venduto di sempre?" è la domanda postasi nel corso di questa mattina da gran parte dell'utenza, la cui attenzione è stata in seguito riportata alle 22.70 milioni di copie di Monster Hunter World. Tuttavia, tra i grandi successi di Capcom vi è anche un'altra serie poco conosciuta, ma tanto apprezzata da una fetta di giocatori provenienti da ogni angolo del piameta.

Tra gli aggiornamenti delle statistiche di vendita di Capcom è possibile trovare un riferimento ai risultati conseguiti da Okami: la serie ha raggiunto finalmente le 4 milioni di unità vendute in tutto il mondo, decretando così un importante traguardo per quanto ideato dall'azienda. Le ultime notizie circa il brand sopracitato erano relative al traguardo di 3,8 milioni di copie vendute a settembre 2022 e, nonostante le intemperie di un progetto che deve "competere" nel panorama di franchise dalla portata di Monster Hunter e Resident Evil, Okami ha comunque raggiunto un risultato di non poco conto.

Tra le 4 milioni di unità di Okami si considerano l'omonimo titolo del 2006, la versione HD pubblicata nel 2017 e Okamiden, rilasciato nel settembre 2010.