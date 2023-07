Capcom sta valutando se e come creare nuovi giochi di Mega Man

Se si pensa che MegaMan 9 è stato rilasciato nel 2008, MegaMan 10 nel 2010 e MegaMan 11 nel 2018, è passato un bel po' di tempo da quando Capcom ha deciso di rilasciare un nuovo capitolo nella linea canonica della serie.

Forse è proprio per questo che, nel corso di una sessione Q&A che è seguita a un recente meeting annuale con gli azionisti, uno di loro ha colto l'occasione per ricordare alla società il recente successo da un milione di copie di Mega Man Battle Network Legacy Collection.

In virtù dell'accoglienza positiva di questa retro compilation, l'intervento dell'azionista sottintendeva che il pubblico della serie può aver subito un'espansione e dunque ha domandato a Capcom quali sono i suoi piani per il futuro riguardo al franchise di Mega Man.

La risposta dell'azienda ha lasciato aperto un ampio ventaglio di possibilità: "Includendo Mega Man 11, l'ultimo capitolo del franchise, Mega Man è una delle IP storiche di Capcom ed è amato dai fan, e come tale vogliamo prenderci cura di come svilupperemo la serie."

L'azienda, che di recente ha ricevuto anche il plauso di critica e pubblico per Street Fighter 6 (sul sito trovate anche la nostra recensione di Street Fighter 6) ha proseguito dicendo: "Stiamo valutando come affrontare la produzione dei nuovi titoli della serie, che richiede numerosi fattori, tra cui lo sviluppo di un concept solido, idee, gameplay, ecc."

Resta dunque aperto più che uno spiraglio non solo sulla possibilità che vengano rilasciati altri porting o retro compilation, come la stessa Capcom ha lasciato intendere, ma anche che ci si spazio per nuovi titoli principali.