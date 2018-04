Capcom Vancouver è al lavoro su un nuovo Dead Rising?

La scorsa settimana, Capcom ha annunciato la volontà di chiudere Puzzle Fighter per fare in modo che lo studio di Vancouver possa concentrarsi sul franchise Dead Rising. Nuovo capitolo in arrivo?

Il messaggio di Capcom è piuttosto generico e parla solamente della "volontà di concentrarsi sulla serie di punta Dead Rising", al momento però nessun nuovo episodio è stato annunciato dal publisher.

Non è escluso che Capcom Vancouver stia lavorando su Dead Rising 5, su uno spin-off o magari un reboot della saga, la quale sembra ormai risentire il peso degli anni, come confermato dalla tiepida accoglienza riservata a Dead Rising 4 da critica e pubblico, con recensioni discrete ma non eccezionali e vendite inferiori al milione di copie.

Restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Capcom, che l'E3 possa essere portatore di novità per Dead Rising?