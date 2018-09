Capcom Vancouver ha sospeso i lavori su un gioco non ancora annunciato

Capcom ha annunciato di aver interrotto i lavori su un progetto targato Capcom Vancouver, un titolo non ancora annunciato ma apparentemente in fase avanzata di sviluppo presso gli studi canadesi della compagnia.

La casa di Osaka sta lavorando per migliorare il focus produttivo della compagnia, la cancellazione del gioco porterà ad una perdita pari a 4.5 miliardi di yen (35 milioni di dollari) durante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2019.

Al momento il destino di Capcom Vancouver non è chiaro, da tempo si parlava di un possibile Dead Rising 5 in lavorazione e non sappiamo se il gioco cancellato sia proprio questo oppure no. Allo stato attuale lo studio canadese non ha nuovi progetti in lavorazione, restiamo quindi in attesa di saperne di più, non è escluso che il publisher voglia gestire meglio la forza lavoro a disposizione e spostare i dipendenti dello studio canadese in Giappone per lavorare su franchise più popolari come Monster Hunter e Devil May Cry.