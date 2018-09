Capcom Vancouver: lo studio di Dead Rising è stato definitivamente chiuso

Se in mattinata vi avevamo riferito della cancellazione di un gioco non ancora annunciato dello studio, giunge ora una nuova, nefasta notizia riguardante Capcom Vancouver: la casa di sviluppo della serie di Dead Rising è stata definitivamente smantellata.

Come ormai saprete, la cancellazione del progetto dello studio ha arrecato alla casa di Osaka una perdita pari a 4.5 miliardi di yen (35 milioni di dollari) durante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2019. Con una nota ufficiale, che potete consultare a questo indirizzo, il publisher ha voluto ufficializzare l'operazione, confermando tra le altre cose che i prossimi sforzi produttivi della compagnia saranno più concentrati in Giappone, e meno all'estero.

"Capcom sta attualmente riconsiderando la distribuzione delle proprie risorse di sviluppo che supportano la produzione di contenuti di livello mondiale. Per assecondare questo processo, sono state aperte nuove strutture di ricerca e sviluppo e condotte nuove assunzioni presso i quartier generali di Osaka. In considerazione di questo processo, dopo aver valutato i titoli in via di sviluppo presso Capcom Vancouver, Capcom ha deciso di cancellare i progetti in sviluppo di questo studio e si concentrerà sulla produzione dei titoli più importanti in Giappone".

Sembrerebbe quindi che gli ormai ex membri di Capcom Vancouver verranno spostati presso gli studi di Osaka. Al momento, non ci è dato sapere del destino della serie di Dead Rising, che con gli ultimi capitoli aveva scontentato una grossa fetta dei fan del franchise.