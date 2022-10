Capcom: le vendite in digitale trainano l'azienda verso il successo

Come comunicato nel corso degli ultimi giorni, Capcom ha divulgato alcune informazioni ufficiali circa i dati di vendita dei primi mesi dell'anno fiscale che va dal 2022 al 2023. In generale, la compagnia si è definita "entusiasta" dei risultati conseguiti, che dimostrano il valore dell'azienda nel mercato videoludico.

Dunque, Capcom si ritrova a raggiungere i 10 anni consecutivi di crescita sul mercato, con titoli dal calibro di Monster Hunter Rise Sunbreak che trainano il successo della compagnia verso un futuro più roseo e prospero. Tuttavia, tra i report finanziari emerge una seconda informazione molto importante, che sarà in grado di indirizzare la stessa Capcom verso un mercato videoludico sempre più digitalizzato: il secondo trimestre dell'anno fiscale 2022-2023 ha decretato una crescita esponenziale delle vendite digitali.

Sembrerebbe che gli utenti che hanno deciso di comprare un qualsiasi prodotto del publisher sia stato invogliato a non acquistare le versioni fisiche di quel prodotto. I numeri parlano da sé: il 91.5% dei giocatori ha comprato titoli in digitale. Per chi è addentro al settore dei videogiochi, però, ciò non dovrebbe sorprendere più di tanto: da un lato, infatti, abbiamo un fenomeno che riguarda la stessa Capcom nel dettaglio, perché se è vero che il suo cavallo di battaglia Monster Hunter Rise Sunbreak è uscito anche in versione fisica, la maggior parte degli utenti hanno prediletto il DLC in versione digitale in seguito ad un precedente acquisto del titolo base (dunque, privo del G Rank).

Dall'altra parte, però, gli ultimi anni ci hanno avvicinato e spinto sempre più agli acquisti in digitale, soprattutto nel caso delle piattaforme da gaming all digital, come PlayStation 5 senza lettore di disco e Xbox Series S. Il pubblico interessato alle vendite digitali è in continua espansione, ed il report finanziario di Capcom lo ha dimostrato. D'altronde, la stessa ripartizione tra unità fisiche e digitali dei giochi del publisher sono sempre più improntate verso un "abbattimento" del fisico, visto che negli ultimi 12 mesi vi è stata una ripartizione 70-30% delle unità vendute in digitale e in fisico. Il futuro di Capcom è roseo, anche in vista della celebrazione dei 35 anni di Mega Man.