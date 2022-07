Capcom: vendite e profitti in calo nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022

Alla fine di luglio 2021 Capcom annunciava il suo miglior trimestre di sempre in termini economici, fortemente trainato dai successi di Resident Evil Village e Monster Hunter Rise. Esattamente un anno dopo, invece, l'azienda nipponica rivela un primo trimestre del nuovo anno fiscale con alcune difficoltà.

Capcom conferma infatti un calo sia in termini di vendite che di profitti nel periodo compreso tra il primo aprile e il 30 giugno 2022. Nello specifico, le vendite sono scese del 47,9% rispetto al trimestre di un anno prima, mentre il reddito operativo va incontro a una diminuzione del 48,9%. Risultati che in ogni caso erano stati messi in conto dalla compagnia, che in questi tre mesi ha pubblicato il solo Monster Hunter Rise Sunbreak come titolo di punta, distribuito tra l'altro a partire proprio dal 30 giugno, giorno in cui il trimestre si è concluso.

La stessa Capcom sottolinea inoltre che i risultati provenienti dal suo Digital Content Business si sono dimostrati "solidi", seppur anch'essi in calo rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2021. In questo specifico ambito le vendite nette, ad esempio, scendono del 54,8% e sono pari a 19,860 milioni di yen, mentre il reddito operativo cala del 48,7% fermandosi a 12,541 milioni. Nonostante tali risultati, comunque, la casa di Osaka ha ancora la concreta possibilità di chiudere in positivo il proprio reddito per il decimo anno consecutivo, grazie anche ad una crescita nelle vendite dei suoi giochi più vecchi pubblicati precedentemente al trimestre 1 aprile-30 giugno 2022.

Capcom adesso concentrerà i suoi sforzi sulla seconda metà del 2022, oltre a voler concludere l'attuale anno fiscale con il botto: ricordiamo infatti che Resident Evil 4 Remake esce il 24 marzo 2023, a ridosso dunque della chiusura dell'annata fissata, come di consueto, al 31 marzo.