Capcom ha venduto 400.000 giochi retail su Xbox, milioni su PlayStation e Switch

Dall'ultimo report finanziario di Capcom emerge un dato interessante rispetto ai giochi retail distribuiti nel corso dell'anno fiscale 2021, i dati evidenziano un notevole divario tra le vendite fisiche su Xbox e sulle piattaforme PlayStation e Nintendo.

Nello specifico durante l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo scorso) la casa di Osaka ha distribuito 400.000 giochi fisici sulle console Xbox contro le 2.75 milioni di unità vendute su PS4 e PS5 e le 3.65 milioni su Nintendo Switch. Una differenza importante in termini strettamente numerici con Nintendo Switch che si conferma la piattaforma di riferimento per il mercato retail di Capcom con PlayStation a seguire e Xbox in ultima posizione.

C'è da dire tuttavia che i consumatori Xbox sono ormai abituati a fruire dei videogiochi tramite Game Pass e questo vale ancora di più su Xbox Series S, console che non possiede nemmeno un lettore ottico. Molti altri publisher registrano vendite fisiche ridotte su Xbox rispetto alle altre piattaforme e oltre all'esplosione del mercato digitale c'è da considerare proprio il fattore Game Pass che spinge buona parte dell'utenza ad abbonarsi al servizio per poi non acquistare più giochi in formato retail.

Nel frattempo Capcom ha aggiornato la lista dei million seller con Monster Hunter World saldamente al primo posto e Resident Evil 7 Biohazard a seguire in seconda posizione.