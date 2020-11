Capcom vittima di attacco ransomware: da Resident Evil a Monster Hunter, una marea di leak

Nel corso della giornata del 2 novembre, Capcom ha riconosciuto il verificarsi di problemi di connettività sui propri server interni. Bloccate le attività e riconosciuta la gravità della situazione, sono state avviate indagini in collaborazione con la polizia di Osaka.

Il colosso videoludico è infatti stato vittima in un attacco ransomware che ha bloccato e criptato dati contenuti nei server. A condurre l'attacco - riferisce la stessa Capcom - un gruppo che si fa chiamare Ragnar Locker, che ha chiesto denaro in cambio della restituzione dei dati sottratti. In seguito a tale complesso scenario, in rete si sono susseguiti leak - o potenziali tali - legati alle attività e ai futuri progetti di Capcom. Questi ultimi coinvolgono le principali IP della compagnia e sono stati riassunti e raccolti dalla community videoludica attiva su Resetera. Di seguito, le informazioni principali:

Resident Evil Village : pubblicazione su PS4 e Xbox One, lancio ad aprile preceduto da una Demo;

: pubblicazione su PS4 e Xbox One, lancio ad aprile preceduto da una Demo; Project Highway/Village Online : progetto multiplayer legato a Resident Evil, una sorta di battle royale;

: progetto multiplayer legato a Resident Evil, una sorta di battle royale; Ace Attorney : una collection in arrivo su Nintendo Switch e PS4;

: una collection in arrivo su Nintendo Switch e PS4; "Guillotine" : nome in codice di un progetto in arrivo su Nintendo Switch a febbraio e su altre piattaforme a maggio;

: nome in codice di un progetto in arrivo su Nintendo Switch a febbraio e su altre piattaforme a maggio; "Project Reiwa" : in arrivo a maggio, nessun dettaglio;

: in arrivo a maggio, nessun dettaglio; Monster Hunter Rise : su PC a ottobre 2021; demo per Nintendo Switch a gennaio e marzo;

: su PC a ottobre 2021; demo per Nintendo Switch a gennaio e marzo; Monster Hunter Stories 2: a giugno 2021 su Switch e PC;

Resident Evil 4 per Oculus VR;

per Oculus VR; "Shield": nuovo shooter multiplayer;

Sono inoltre apparsi in rete dettagli - o presunti tali - su accordi commerciali. Tra questi, si segnala una spesa di 10 milioni di dollari da parte di Google per portare RE7 e RE Village su Stadia, mentre Sony ne avrebbe spesi 5 milioni per RE7 VR e l'esclusività della Demo.Vista la, vi invitiamo a ricordare che i dati diffusi potrebbero essere errati in tutto o in parte. Gli utenti Resetera segnalano inoltre che alcune informazioni potrebbero essere state estratte da file datati.