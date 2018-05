Capcom vuole espandersi in Occidente grazie a giochi di qualità come Monster Hunter World

Dall'ultimo meeting finanziario di Capcom arriva una dichiarazione riguardo il futuro del publisher di Osaka, che vuole ora partire alla conquista del mercato globale, arrivando a competere con i grandi editori occidentali.

Capcom ha in cantiere nuovi Titoli AAA capace di abbracciare il pubblico giapponese, europeo e americano, guardando al modello di Monster Hunter World, titolo che ha stabilito nuovi record con 7.9 milioni di copie distribuite, diventando così il titolo Capcom più venduto di sempre. Questa la dichiarazione di un portavoce della compagnia: "Il mercato giapponese è sempre meno attratto dai titoli AAA per console mentre questo genere di prodotti riscuote sempre un notevole successo in Occidente."

Il modello produttivo di Monster Hunter World diventerà probabilmente uno standard per Capcom, l'azienda si concentrerà anche sul "supporto post lancio a lungo termine e sul mondo degli eSport" con l'obiettivo di espandere la propria quota di mercato nei territori occidentali.

Secondo alcuni rumor, Capcom avrebbe in cantiere altri due giochi non ancora annunciati per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2019), questi potrebbero essere i tanto rumoreggiati Dead Rising 5 e Devil May Cry 5, sebbene al momento non ci siano conferme in merito.