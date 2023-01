Capcom vuole vendere 40 milioni di giochi quest'anno e ci riuscirà senza nessun dubbio

Capcom ha rivelato gli obiettivi di vendita per l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2023: la compagnia giapponese vuole vendere 40 milioni di giochi quest'anno e l'obiettivo è perfettamente raggiungibile e anzi superabile.

Dal primo aprile al 31 dicembre 2022, Capcom ha venduto 29.1 milioni di videogiochi, dato in crescita rispetto ai 25.8 milioni di giochi venduti nello stesso periodo del 2021. L'obiettivo di Capcom è quello di raggiungere il proprio record assoluto con 40 milioni di giochi venduti in un singolo anno fiscale e il risultato è raggiungibile grazie al lancio di giochi come Monster Hunter Rise (uscito a gennaio su PlayStation e Xbox) e Resident Evil 4 Remake, in arrivo il 24 marzo, titoli che permetteranno alla casa di Osaka di vendere agilmente altre dieci milioni di copie raggiungendo così i risultati prefissati.

Durante i primi nove mesi dell'anno fiscale in corso, Capcom ha venduto 2.75 milioni di copie di Monster Hunter Ris, 1.5 milioni di copie di Resident Evil 2, 1.45 milioni di unità di Devil May Cry 5 e 1.35 milioni di copie di Resident Evil 3. Monster Hunter World Iceborne e Street Fighter V hanno venduto 750.000 copie ciascuno da aprile e dicembre.

Nonostante questi numeri, le vendite nette sono calate del 9.6% quest'anno mentre i profitti operativi scendono del 5%, infine i guadagni calano del 7.1% rispetto al 2021 ma la compagnia è fiduciosa riguarda la crescita di questi risultati entro il 31 marzo.