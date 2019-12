I capi della collezione Louis Vuitton x League of Legends sono in vendita anche in Italia

La Maison francese Louis Vuitton ha stretto da tempo una partnership con Riot Games e Tencent per creare una linea di capi d'abbigliamento e accessori dedicati a League of Legends. In vendita inizialmente solo sul mercato asiatico, i prodotti della collezione sono ora disponibili anche in Italia.

La collezione Louis Vuitton x League of Legends (LVXLOL) include vari articoli come top smanicato e leggins (850 euro ciascuno), T-Shirt (prezzi variabili tra i 500 e i 1.500 euro), borse, scarpe, un marsupio, sciarpe, scialle, zaini, felpe, pantaloni, braccialetti, portachiavi, gonne e tanto altro ancora, una capsule completa sia per uomo che per donna, tutti personalizzati con loghi e personaggi di League Of Legends.

Per vedere tutti i prodotti disponibili (e relativi prezzi) vi rimandiamo al sito di Louis Vuitton, gli articoli sono disponibili online e in alcune boutique selezionate in una quantità limitatissima, una volta esauriti i prodotti non verranno più commercializzati. Nel momento in cui scriviamo molti articoli sono andati sold-out negli Stati Uniti, in Cina, Singapore e Canada, la linea LVXLOL sta riscuotendo un discreto successo tra gli appassionati di League of Legenda e di streetwear, chissà che altri brand di lusso possano aprirsi a simili collaborazioni con altri giochi.