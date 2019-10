Il Capitano Price tra elicotteri ed esplosioni nel trailer di lancio di COD Modern Warfare

Incuranti delle indiscrezioni e dei rumor su Call of Duty 2020, gli autori di Infinity Ward e i vertici di Activision focalizzano la nostra attenzione su COD Modern Warfare per confezionare un trailer di lancio ricco di scene di gameplay che definire "esplosive" sarebbe un pallido eufemismo.

Scorrendo velocemente gli spezzoni di gioco immortalati nel minuto scarso di video propostoci dagli autori californiani possiamo infatti notare la presenza di una decina di esplosioni tra attacchi di artiglieria, bombardamenti aerei e cariche detonanti utilizzate dal Capitano Price e dai suoi "colleghi mascherati" per aprirsi un varco nelle installazioni nemiche.

Sempre in questo trailer ci vengono mostrati alcuni frangenti della campagna principale di COD Modern Warfare, con missioni in notturna basate sull'impiego dei visori a infrarossi, operazioni speciali in cui fare appello alla propria esperienza di tattiche di guerriglia urbana e rocambolesche fughe a vordo di quad. Nulla che non sia stato già sperimentato negli altri capitoli della serie, ma con un taglio decisamente più cinematografico e dinamico che, si spera, saprà puntellare la costruzione di gioco della storia con originalità e divertimento. E questo senza considerare le sfide offerte dalle missioni Spec Ops e dalle modalità multiplayer.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, Xbox One e PS4. A quest'ultima versione, Sony e Activision hanno dedicato dei bundle PlayStation 4 e PS4 Pro.