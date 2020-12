Quanti capitoli avrà il remake di Final Fantasy 7?

Il recentissimo remake dell’originale Final Fantasy VII, uscito il 10 aprile scorso, è stato estremamente apprezzato da critica e pubblico grazie alla qualità del lavoro svolto dal team di sviluppo, ma non è altro che la prima parte del prodotto completo.

La stessa Square Enix, sviluppatrice e produttrice del gioco, ha dichiarato in più occasioni che, a causa della grande longevità del prodotto originale, e della mole di lavoro necessaria per ricostruire da zero non solo tutte le ambientazioni del gioco, ma anche cutscene, sistema di gioco e di combattimento, doppiaggi e quant’altro, il remake di Final Fantasy VII è nato come un progetto diviso in tre parti, che sarebbero state pubblicate a distanza di tempo l’una dall’altra.

Il remake che abbiamo quindi avuto modo di apprezzare nel corso di quest’anno, quindi, non è che la prima parte di un progetto molto più articolato, che sulla carta dovrebbe comporsi di tre capitoli. Nonostante questo, però, il director Nomura ha dichiarato che il numero di capitoli che verranno pubblicati potrebbe aumentare, in modo tale da poterne snellire lo sviluppo dividendo la storia principale del gioco in parti più brevi: questa decisione potrebbe essere presa da Square Enix per ridurre i tempi di sviluppo e non far aspettare troppo il folto pubblico di appassionati.

Nell'attesa di rivelarci maggiori informazioni in merito ai successivi capitoli del progetto, il director del gioco ha affermato che i lavori per la seconda parte di Final Fantasy VII Remake procedono speditamente. Per saperne di più sulla prima parte, ecco la recensione di Final Fantasy 7 Remake.