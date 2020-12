Quanti capitoli ci sono in The Last Of Us 2 per PS4?

The Last Of Us Part 2, l'ultimo kolossal sviluppato dai ragazzi di Naughty Dog in esclusiva per Playstation 4, è stato premiato come gioco dell'anno all’edizione 2020 dei Game Awards, dopo aver convinto critica e pubblico della propria qualità e aver sollevato numerose polemiche a causa delle scelte narrative della direzione.

The Last Of Us 2 Capitoli

Jackson Seattle - Giorno 1 Seattle - Giorno 2 Seattle - Giorno 3 Il Parco Seattle - Giorno 1 Seattle - Giorno 2 Seattle - Giorno 3 La Fattoria Santa Barbara La Fattoria

Prima di proseguire nella lettura, vi ricordiamo che il contenuto di questo articolo potrebbe costituire: se non avete ancora terminato il gioco e siete suscettibili alla questione degli spoiler, quindi, vi consigliamo di non procedere oltre questo punto, oppure di farlo a vostro rischio. Detto questo, andiamo subito a vedere da quanti capitoli è formata la storia di The Last Of Us Part 2. Di seguito potete trovare la lista completa dei capitoli che costituiscono la storia di TLOU 2:

L’ultima opera dei ragazzi di Naughty Dog è anche il loro prodotto più grande e longevo, capace di impegnare i giocatori per una trentina di ore buone a difficoltà normale, cifra che è destinata ad aumentare nel caso in cui vogliate cimentarvi con difficoltà superiori o abbiate intenzione di dedicarvi alla raccolta dei collezionabili e dei trofei del gioco. Queste trenta ore circa di gioco si sviluppano attraverso un totale di 11 capitoli, che narrano le vicende dei protagonisti tramite una struttura un po’ particolare: come visibile dai loro nomi, infatti, ogni capitolo corrisponde ad una specifica ambientazione nella quale si svolge l’avventura dei protagonisti.