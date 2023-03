Il capo di Epic detesta le pubblicità nei giochi, meglio le collaborazioni di Fortnite

Oltre ad aver candidamente dichiarato di ritenere le criptovalute nocive per l'innovazione nei videogiochi, Tim Sweeney, al capo di Epic Games, ha trattato anche l'argomento pubblicità nei videogiochi, poco apprezzate dall'artefice del successo di Fortnite.

Sweeney ha affermato di non essere un grande fan della pubblicità nei giochi e di preferire che il marketing - così come avviene in Fortnite - prenda la forma di collaborazioni tra le compagnie.

"I momenti migliori in Fortnite li abbiamo avuti quando abbiamo accolto grandi marchi: aziende di moda, Ferrari che è entrata nel nostro mondo, i crossover con Marvel e Star Wars. Penso che la presenza del brand sia un modo molto più salutare per le aziende di essere coinvolte nel metaverso rispetto alla pubblicità. Riprodurre un annuncio è semplicemente fastidioso. I giocatori lo detestano e non sono molto coinvolti con quel contenuto, mentre dai loro una Ferrari guidabile o una bella maglietta che possono indossare e lo adoreranno. Vediamo Fortnite come un'opportunità per costruire un mondo migliore che sia libero dalla corsa verso il basso che ha portato il mobile gaming dove si trova adesso", ha affermato Sweeney.

Sweeney ha concluso l'intervento a Digiday dichiarando con fermezza che tutti i titoli mobile basati su questo tipo di monetizzazione "sono davvero pessimi giochi. Non vogliamo quel mondo in Fortnite".

Oltre che nel campo mobile, si vocifera da tempo di un'implementazione degli ad pubblicitari nei free-to-play PlayStation e Xbox, ma non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte di Sony e Microsoft in merito.