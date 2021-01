Capo Plaza: disponibile il videogioco ufficiale insieme al nuovo album

Il rapper Capo Plaza lancia oggi il nuovo album Plaza insieme al videogioco Capo Plaza The Game. Il videogioco si ispira agli arcade più tradizionali con una dinamica di gioco molto semplice: calandosi nei panni dell’artista, si dovranno attraversare le piazze delle città più simboliche per Capo Plaza.

Per giocare a Capo Plaza The Game è sufficiente fare tap sullo schermo dello smartphone o in alternativa tramite PC - più si riesce a proseguire con l’avventura, più punti si potranno ottenere e condividere su Instagram con il tag @capoplaza per guadagnarsi l’opportunità di venire ripostati dall'artista salernitaro e ricevere una sorpresa speciale.

Grazie al videogioco, la Plaza si trasforma da spazio fisico a virtuale, un luogo digitale capace di coinvolgere i fan che hanno finalmente un luogo in cui interagire con il mondo dell’artista.

Il nuovo album di Capo Plaza è disponibile da oggi su Spotify, su Amazon e su tutti gli store digitali, a quasi tre anni di distanza dal lancio del fortunato "20" disco d'esordio dell'artista uscito nel 2018 e capace di riscuotere enorme successo di pubblico e critica, catapultando Capo Plaza nello stardom dei rapper italiani.