Il capo scrittore di Mass Effect entra in Archetype e spiega perchè ha lasciato BioWare

Attraverso le pagine del suo sito ufficiale, lo sceneggiatore e capo scrittore di Mass Effect, Drew Karpyshyn, conferma il suo ingresso negli studi di Archetype Entertainment fondati da ex BioWare.

Nel ripercorrere le tappe della sua lunga carriera professionale e i successi conseguiti tra le fila di BioWare, Karpyshyn spiega che "è stato un lavoro da sogno, con persone di talento che lavorano insieme per creare giochi epici come Baldur's Gate, KOTOR, Mass Effect e Dragon Age. Sono nel settore dei videogiochi da vent'anni ormai. Quando ho iniziato con BioWare tutto era fresco ed emozionante, ma quando siamo cresciuti e abbiamo avuto più successo, le cose sono cambiate".

Prima di intraprendere questa nuova avventura professionale insieme agli autori del team fondato da Wizards of the Coast, lo scrittore principale di Mass Effect e Mass Effect 2 sottolinea come "a quel punto, noi di BioWare siamo diventati più corporativi e siamo stati meno in grado di realizzare ciò che amavano, con team che sono stati spinti a creare giochi basati sulle ricerche di mercato piuttosto che sugli istinti e sulle passioni creative. Il lavoro dei miei sogni è così diventato solo un lavoro come altri che mi ha fatto perdere l'entusiasmo e l'eccitazione che nutrivo una volta. Ma con Archetype la mia passione si è riaccesa, l'atmosfera in studio mi ricorda i miei primi giorni in BioWare: sento la magia nell'aria. Anche se non possono e non riesco ancora ad approfondire i dettagli di ciò su cui stiamo lavorando, vi assicuro che stiamo già generando un sacco di entusiasmo nel settore".

I vertici di BioWare, nel frattempo, sono impegnati nel faticoso percorso di sviluppo e riprogettazione di Anthem Next.